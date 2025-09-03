Посольство РФ призвало Великобританию воздержаться от голословных обвинений

Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон

Великобритании следует отказаться от распространения недостоверной информации о якобы насильственно перемещенных в Россию детях с Украины. Об этом говорится в заявлении российского посольства в стране, опубликованном после введения Лондоном новых санкций в отношении РФ.

В дипмиссии подчеркнули, что ни о каком похищении речи быть не может. Жизни детей были спасены благодаря оперативно организованной эвакуации из зоны боевых действий. Все они находятся в безопасности. В данный момент уполномоченные по правам ребенка ведут работу по воссоединению детей с родными.

В посольстве отметили, что правительство Великобритании оперирует недостоверными сведениями, обосновывая введение очередных санкций против России. Также дипломаты обратили внимание на цинизм Лондона, который ввел санкции против Движения первых и "Волонтеров Победы" в годовщину окончания Второй мировой войны.

Ранее Великобритания ввела санкции против 3 российских организаций и 8 физлиц. В санкционный список попали мать главы Чечни Рамзана Кадырова – Аймани Кадырова, командир полка полиции спецназначения республики Замид Чалаев, заместитель премьер-министра и министр по делам молодежи Татарстана Лейла Фазлеева и Рината Садыкова, руководитель федерального подросткового центра Валерий Майоров, замдиректора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Анастасия Аккуратова, руководитель херсонского гуманитарного штаба "Детям – в руки" Наталья Тищенко и Александра Гурова.

Также были введены санкции против Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова, российского движения детей и молодежи "Движение первых" и "Волонтеров победы".