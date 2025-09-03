Медведев: начало спецоперации было из-за людей, которые забыли уроки Второй мировой

Фото: kremlin.ru

Начало спецоперации было из-за людей, которые забыли уроки Второй мировой войны, заявил зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая перед поисковым отрядом "Волонтерской роты" и активистами "Молодой гвардии" в военно-патриотическом лагере имени Ф. М. Охлопкова.

Он отметил, что началом специальной военной операции послужила "трещина" в миропорядке.

"Когда уроки большой кровавой войны были забыты, память павших была предана забвению, а на передний план были выставлены ценности, абсолютно неприемлемые для большинства людей на нашей планете", – заявил Медведев, передает ТАСС.

Вместе с этим Медведев добавил, что Россия, в отличие от многих стран, прекрасно помнит уроки, которые дала та война.

Ранее политик назвал новости о продвижении РФ на Украине плохими для немецкого канцлера Фридриха Мерца и французского президента Эммануэля Макрона. Также, по словам Медведева, для Мерца и Макрона плохими являются новости о том, что президент США Дональд Трамп жив.