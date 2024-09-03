ТАСС: в Сумах на Украине прогремели взрывы

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Серия взрывов произошла в городе Сумы на севере Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

О каких-либо подробностях последствий взрывов не сообщалось.

На данный момент в Сумской, а также в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. В городе сирены работают уже более трех часов подряд.

Ранее сообщалось о российском ракетном ударе по учебно-тренировочному центру войск связи Вооруженных сил Украины в Полтаве.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя время подтвердил удар по Полтаве, заявив о гибели 41 человека в результате удара. Украинский лидер утверждал, что более 180 человек были ранены. Также произошло частичное разрушение одного из зданий "Института связи".

