Команда Собянина на выборах в МГД обсудила народную программу с жителями ЮАО

Фото: moscow.er.ru

Участники команды мэра Москвы провели встречу с жителями юга столицы, где прозвучали предложения по развитию разных сфер жизни города. Все эти предложения помогают в формировании народной программы "Единой России", сообщается на сайте партии.

"Я не впервые участвую в выборах. Однако это первый раз, когда столько людей на встречах обращаются с наказами усилить работу по сохранению исторической памяти", – сказал заместитель председателя Мосгордумы, лидер фракции "Единая Россия" Степан Орлов.

По его словам, события на мировой арене всколыхнули москвичей, напомнив о том, что Россия – страна с древней историей, а Москва – город с наследием в девять веков. Поэтому по просьбам москвичей в народную программу включили новые проекты, связанные с сохранением исторических зданий и с просветительской работой среди молодежи, сказал Орлов.

В свою очередь, руководитель центра содействия семейному воспитанию "Вертикаль" Ольга Мельникова по просьбам жителей предложила ввести налоговые льготы для крепких семей – от 5% возврата НДФЛ для семей, проживших более 10 лет в браке, и до 10% – для тех, кто вместе 25 лет.

"В Москве есть замечательные механизмы поддержки семей, которые усыновили детей. Есть меры поддержки для многодетных. Считаю, мы могли бы включить в народную программу "Единой России" и механизм поощрения для тех пар, для которых крепкая семья – один из основных жизненных приоритетов", – отметила Ольга Мельникова.

На встречах с замначальника Мосжилинспекции Евгением Селиверстовым жители чаще всего акцентируют внимание на коммунальных проблемах и вопросах благоустройства. При этом, по его словам, за частными предложениями всегда стоит общее пожелание продолжить модернизацию районов Москвы и реализацию комплексных инфраструктурных проектов.

"Поэтому в народной программе нашей команды видное место занимает блок, связанный с благоустройством, капремонтом и созданием комфортной среды в каждом районе", – сказал он.

Глава партийного проекта "Безопасная столица" в Южном округе Москвы, замдекана Высшей школы экономики Александр Лиханов больше всего предложений получает по вопросам безопасности. Так, москвичи поднимают вопросы уличного освещения, обустройства дворов, обновления дорожной разметки и защиты пешеходов.

Также много предложений поступают по поводу обучения детей правилам безопасности на улице, способам уберечь себя и близких от ЧП и проектам патриотического воспитания.

К руководителю компании "Альтернативные Решения – групп" Алексею Кучмину часто обращаются по развитию экономики и высокотехнологичных производств столицы. По его словам, сегодня, когда в международных отношениях идет серьезная смена ориентиров, для Москвы и всей России открываются новые возможности построить мощный производственный комплекс и продвинуть науку на передовой край.

"Мы включили в народную программу предложения по созданию 675 тысяч новых рабочих мест, расширению площадей особых экономических зон столицы, обучению 13 тысяч новых инженерных кадров и созданию 3,5 миллиона квадратных метров технологичных и современных производственных объектов", – сказал он.

Подобные вопросы звучат и на встречах, проводимых летчиком-космонавтом, Героем России Олегом Артемьевым.

Выборы депутатов в Москве состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. За этот период москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

