03 сентября, 07:55Политика
Российская система "Солнцепек" поразила скопление живой силы ВСУ в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" ударила по скоплению живой силы украинских войск под Клещеевкой в Артемовском районе ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Георгия Минесашвили.
Он также добавил, что авиация РФ поразила пехоту и боевую технику противника на авдеевском, лисичанском, александро-калиновском, соледаро-артемовском и марьинском направлениях.
Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены буксируемые гаубицы М119 и "Мста-Б" около Белой Горы, орудие Д-20 в Иванодарьевке и три миномета ВСУ калибра 120 миллиметров.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские войска отразили четыре атаки со стороны Вооруженных сил Украины в районах Работино и Вербовое в Запорожской области.
До этого артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили украинский пункт управления беспилотной авиацией на южнодонецком направлении.
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