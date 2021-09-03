Лавров рассказал, чего боится

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что боится высоты. Об этом сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос, когда он в последний раз испытывал страх, Лавров поделился, что это случилось накануне на встрече с представителями бизнеса в Екатеринбурге.
"[Встречу] организовали в здании Русской медной компании, построенном британским архитектором. Одно из лучших вообще по архитектуре, высотное и... я боюсь высоты, а меня подняли на двадцать какой-то этаж, причем в лифте, который имеет стеклянную стену и вынесен на улицу. Вот этого я действительно боюсь, мне неприятно", – признался Лавров на марафоне российского общества "Знание".
Министр отметил, что в последнее время больше его никто не пугал.
Ранее Лавров пошутил, что в текущей международной ситуации он бы охотно брал боксеров на работу в дипломатическую службу. Так он ответил на вопрос, что бы он мог посоветовать спортсменам, которые рассматривают для себя работу дипломата.
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