Политолог считает неоднозначным закон о неприкосновенности депутатов на Украине

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Политолог Юрий Светов считает, что в законе об отмене депутатской неприкосновенности на Украине имеются противоречивые моменты.

Эксперт отмечает, что принятие Радой закона – это "ответ на запрос общества".

"Есть вера, что стоит снять с депутатов неприкосновенность – так они исправятся и не будут ввязываться в не вполне законные действия", – цитирует RT политолога.

Светов при этом отмечает, что теперь украинским депутатам стоит опасаться уголовной ответственности за свои взгляды.

"Зеленский сделал заявление, что он гарантирует иммунитет от преследований действующим депутатам за их мнение, голосование и высказывания. Получается, неприкосновенности не будет, а иммунитет появляется", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Верховная рада внесла изменение в Конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности. Такое решение поддержали 373 парламентария при 300 минимально необходимых. Документ должен быть подписан спикером Верховной рады и президентом Украины, и тогда 1 января 2020 года он вступит в силу.

До недавнего времени депутаты на Украине не могли быть задержаны или привлечены к ответственности без согласия парламента.

Законопроект был внесен в Верховную раду Петром Порошенко, занимавшим в тот момент пост президента.

