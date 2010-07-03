На выборах в Мосгордуму смогут проголосовать около 100 арестантов СИЗО

16:57
16:57
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Начальник столичного управления ФСИН Сергей Мороз сообщил, что проголосовать на выборах в Мосгордуму смогут 88 арестантов городских СИЗО. Его слова приводит Агентство "Москва".
"Избирательные участки у нас организованы в самих изоляторах, там сформированы участковые избирательные комиссии, то есть никуда заключенных возить не будем, все находится на территории изолятора", – рассказал Мороз.
Он добавил, что на сегодняшний день в московских следственных изоляторах содержатся 9600 человек, но среди них много иностранцев, иногородних жителей или уже осужденных.
Также проголосовать смогут и находящиеся под домашним арестом – из 694 таковых правом голоса обладает 601 человек, изъявили желание голосовать 247.
Выборы депутатов в Московскую городскую думу состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Список кандидатов в депутаты Мосгордумы и сведения о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.
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