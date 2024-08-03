МО РФ сообщило об уничтожении украинских пусковых установок ПВО С-125

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие уничтожили пусковые установки, принадлежавшие силам противовоздушной обороны (ПВО) Украины, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-125 были поражены в результате применения российскими силами дальнобойного оружия. Кроме того, удалось уничтожить украинскую станцию сопровождения воздушных целей П-18, отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки российские военные также нанесли удары по 138 районам сосредоточения военной техники и личного состава Вооруженых сил Украины. Для этого войска РФ применили оперативную авиацию, силы ракетных войск и беспилотники.

Под обстрелом российских формирований также оказались пункты временного размещения иностранных наемников и склады топлива.

Ранее украинские войска попали в засаду спецназа "Ахмат" на харьковском направлении в районе города Волчанск. В операции была задействована группа спецназа командира Аида.