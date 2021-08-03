Партия "Альянс патриотов Грузии" попросила помощи у Путина

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Лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" написали письмо Владимиру Путину, в котором попросили помочь восстановить добрососедские и открытые взаимоотношения между Россией и Грузией. Об этом сообщает "Газета.ру".

В тексте лидер партии Ирма Инашвили высказала точку зрения грузинского народа, который хочет восстановить диалог с Россией.

"Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ", – говорится в письме.

Также из обращения следует, что содействие России необходимо "в деле организации совместных медиа-, культурных и социальных проектов".

Ранее посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что отношения России и Евросоюза зашли в тупик. По его словам, на этом фоне отмечается снижение внешней торговли с европейскими партнерами.