Der Spiegel: Шольц каждый день отправляет Макрону сочувственные СМС

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что каждый день отправляет французскому президенту Эммануэлю Макрону сочувственные СМС после поражения коалиции последнего в первом туре парламентских выборов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство Der Spiegel.

Шольц указал, что с Макроном они обсуждают ситуацию, которая "оказалась удручающей". Он также отметил, что "держит пальцы скрещенными", чтобы Франция не допустила создания правительства во главе с "правопопулистской партией".

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже высмеяла это заявление. По ее словам, "русские хакеры" ей рассказали, что каждое сообщение Шольца Макрону начинается со слов "Mein Schatz, mein schöner Napoleon" ("Любимый мой, прекраснейший мой Наполеон").

В ходе первого тура парламентских выборов за партию Марин Ле Пен "Национальное объединение" проголосовали 33,4% французов. За левую партию "Новый народный фронт" отдали голос 27,98% избирателей. Коалиция Макрона получила 20,76% голосов.