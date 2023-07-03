Цхинвал ответил на планы оппозиции Грузии открыть "второй фронт" при успехе мятежа в РФ

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Призывы оппозиции Грузии захватить Южную Осетию и Абхазию, а также открыть "второй фронт" против России самоубийственны, заявили в пресс-службе МИД Южной Осетии, которую цитирует "Газета.ру".

Там напомнили, что нападение на эти республики будет расцениваться как нападение на Россию.

В Цхинвале отметили, что ни для кого не секрет, что на нынешнее руководство Грузии давят, причем и внутренняя радикальная оппозиция, и так называемые "друзья Грузии" извне. Они требуют присоединиться к антироссийской коалиции стран, включая введение санкций, и даже, при определенных обстоятельствах, открытие "второго фронта".

"Разумеется, под "вторым фронтом" подразумеваются военные действия по захвату территорий Южной Осетии и Абхазии, безопасность которых в рамках соответствующих двусторонних соглашений обеспечивают российские Вооруженные силы, с тем, чтобы отвлечь как можно больше российских военных ресурсов с украинского направления", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что призывы захватить Абхазию и Южную Осетию звучали из Грузии и до ситуации с группой "Вагнер". По мнению МИД, грузинской оппозиции не дает покоя позор военного поражения, который Грузия получила в 2008 году, будучи под властью радикалов.

Пока что действующему грузинскому руководству удается проводить взвешенную политику и не поддаваться на подобного рода самоубийственные призывы, считают в Южной Осетии.

Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что некоторые представители грузинской оппозиции планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и Сочи во время попытки мятежа ЧВК "Вагнер".

Он также отметил, что оппозиция Грузии посвящала стихи и лозунги главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, поддерживала его. По мнению политика, реакцией на события в России она показала, что "использует любой повод для открытия в Грузии второго фронта".

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направили колонны военной техники на Москву. Это произошло после того, как основатель ЧВК Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат. При этом в Минобороны России опровергли данную информацию.

Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

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