Депутат Госдумы Водолацкий рассказал об освобождении Лисичанска

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В этом году жители Лисичанска отметили первую годовщину освобождения: 2 июля 2022 года в ходе спецоперации российские войска установили контроль над городом Луганской Народной Республики. Депутат Государственной думы, казачий генерал Виктор Водолацкий в интервью порталу "Российское казачество" рассказал, что большую роль в победе в столкновении за город сыграли казаки.

"Весь 2-й армейский корпус двигался в этом направлении, 4-е и 7-е подразделения бригады (Народной милиции ЛНР. – Прим. ред.) заходили с севера. <...> командование 2-го армейского корпуса поставило задачу именно 6-му гвардейскому казачьему полку, который сегодня является уже бригадой. Именно они были на самом острие и приняли на себя всю мощь украинской обороны. 6-й гвардейский казачий полк им. Платова и 208-й казачий полк – первые подразделения, которые освобождали эти населенные пункты около Лисичанска и первые вошли в сам город", – рассказал Водолацкий.

Депутат назвал Лисичанск не только важным городом в ЛНР, но и крупным промышленным пунктом, после освобождения которого открывается оперативный простор для дальнейшего выхода на территорию ДНР и освобождения ее городов. Перед штурмом каждого укрепленного района, отмечает Водолацкий, шла артиллерийская подготовка, для того чтобы выбить оттуда противника.

"Но ни один снаряд наших подразделений не попал туда, где находилось мирное население, потому что большинство командиров подразделений нашей бригады родом из Лисичанска и прилегающих населенных пунктов. Они освобождали свой родной город", – заявил казачий генерал, добавив, что у некоторых бойцов в городе оставались родственники, которые помогали российским войскам.

За месяц после освобождения города в Лисичанск вернулись около 12 тысяч человек.

"Сейчас в город все больше и больше прибывает людей. Казаки помогают всем, кто возвращается. Мы выделяем транспорт, когда приходит кто-то из соседей и говорит, что есть люди, которые хотят вернуться в город, но их никто не может довезти. Естественно, направляем туда транспорт, забираем их. Оказываем им содействие, максимальную помощь в быту, обеспечиваем продовольственными пайками на первое время", – рассказал Водолацкий.

Сейчас, по его словам, главная цель – восстановить разрушенные ВСУ участки города.

"У вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина есть план восстановления не только Лисичанска, но и других городов, сейчас строители уже приступили к работе", – заключил депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

Кроме того, по словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Западной группировки войск поразила живую силу и техники украинской армии на купянском направлении недалеко от Тимковки, Тополей и Берестовского Харьковской области.