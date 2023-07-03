Эксперт призвал направить политику России на создание противоречий среди стран Запада

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Политика России должна быть направлена на создание противоречий между странами Запада, заявил в эфире радио КП заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Также конфликтность должна усиливаться внутри стран НАТО и ЕС между отдельными политическими силами. Для России важно поддержание и усиление разногласий внутри западного общества", – сказал Шаповалов.

Он добавил, что политическая обстановка на Западе становится все более напряженной и без вмешательства России.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков заявил, что союз США и Китая невозможен, поскольку Пекин строит собственный проект, независимый от Вашингтона. При этом эксперт добавил, что без России КНР попадет под влияние Запада. В таком случае самостоятельный проект Пекина обречен на провал, резюмировал Крутаков.





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