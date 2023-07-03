11:07Политика
Эксперт призвал направить политику России на создание противоречий среди стран Запада
Фото: depositphotos/Observer
Политика России должна быть направлена на создание противоречий между странами Запада, заявил в эфире радио КП заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
"Также конфликтность должна усиливаться внутри стран НАТО и ЕС между отдельными политическими силами. Для России важно поддержание и усиление разногласий внутри западного общества", – сказал Шаповалов.
Он добавил, что политическая обстановка на Западе становится все более напряженной и без вмешательства России.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков заявил, что союз США и Китая невозможен, поскольку Пекин строит собственный проект, независимый от Вашингтона. При этом эксперт добавил, что без России КНР попадет под влияние Запада. В таком случае самостоятельный проект Пекина обречен на провал, резюмировал Крутаков.
Эксперты заявили, что не видят предпосылок для продления зерновой сделки
Читайте также