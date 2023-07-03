Депутат ЕП заявил, что Запад заключит соглашение с Россией вопреки обещаниям Украине

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Бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский заявил, что Запад дожидается подходящего момента, чтобы восстановить отношения с Россией. Об этом сообщает издание Energetyka24.

Политик считает, что несмотря на обещания, данные Украине, Запад все равно пойдет на соглашение с Россией.

"Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией", – заявил он.

Ващиковский отметил, что особенная нужда в хороших отношениях с Россией есть у Германии и в вопросе партнерства с Москвой победит подход "бизнес есть бизнес".

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия нарастила связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки на фоне сокращения связей со странами Европы. Политик подчеркнул, что европейцы потеряли российский рынок "очень надолго".



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