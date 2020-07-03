Премьер-министром Франции назначен Жан Кастекс

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Новым главой французского правительства назначен заместитель руководителя администрации президента страны Жан Кастекс, передает RT.

"Президент республики Эмманюэль Макрон назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", – говорится в сообщении.

Глава французского правительства Эдуар Филипп ушел в отставку 3 июля. Информацию об уходе премьер-министра подтвердили в Елисейском дворце. Причина ухода в отставку не называлась.

Кастекс занимал ранее должность мэра города Прад. В апреле он был назначен координатором по выходу страны из ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией.