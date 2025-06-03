Трамп заявил, что войска США пополняют арсеналы рекордными темпами

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска пополняют свои арсеналы вооружений беспрецедентными в истории темпами. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Это самая сильная армия, которая у нас когда-либо была, включая тот факт, что мы накапливаем оружие с невиданной ранее для нашей страны скоростью. Однако, надеюсь, нам никогда не придется его использовать!" – написал Трамп.

Между тем американские истребители нанесли 1 февраля 2025 года самый крупный в истории авиаудар с авианосца. Целью ударов стали террористические группировки в Сомали. Всего на их позиции сбросили свыше 56 тысяч килограммов боеприпасов.