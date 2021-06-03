Токио заявил РФ протест из-за задержания японского судна

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Правительство Японии выразило России ноту протеста из-за задержания рыболовецкой шхуны в Охотском море и считает эту ситуацию неприемлемой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров страны Кацунобу Като.

По его словам, РФ утверждает, что лов японского судна вели в российской экономической зоне.

"Японская сторона настаивает, что промысел был в японской эксклюзивной экономической зоне. Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест", – рассказал Като.

Он также отметил, что Япония требует немедленного освобождения японского судна и рыбаков, которые находятся там.

26 мая в Охотском море произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару", на борту которого находились пять человек, и российского корабля "Амур", которое следовало из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В результате происшествия японское судно перевернулось.

Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. В качестве одной из возможных причин инцидента представители российского генконсульства в Японии назвали туман.

Никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии. Марин также сообщил, что расследование инцидента уже завершено, решение может быть принято уже на следующей неделе.