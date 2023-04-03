Пользователи Twitter раскритиковали слова Зеленского о будущем Крыма

Фото: depositphotos/rafapress

Пользователи Twitter не оценили слова украинского лидера Владимира Зеленского в вечернем обращении к гражданам о том, что Крымский полуостров снова станет свободным и безопасным, а Киев якобы вернет все свои территории. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из комментаторов отметил, что жители Крыма не желают, чтобы их президентом был Зеленский. Пользователь соцсети заявил, что из-за желания Украины стать частью НАТО погибли сотни тысяч людей.

Другой комментатор призвал к переговорам, диалогу и компромиссу. По его словам, западные государства используют Украину в своих целях. Третий пользователь сыронизировал, что разговоры вокруг Крыма являются лишь мечтой Зеленского.

"Военно-промышленный комплекс США эксплуатирует вашу страну. Просто установите мир как разумный лидер", – поделился еще один комментатор.

Пятый пользователь заявил, что ему надоело платить за конфликт.

Между тем секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь. По его мнению, город следует на время переименовать в "объект № 6", а позже в украинской Раде ему присвоят новое название.

На это отреагировали в российской Госдуме. Парламентарий Дмитрий Белик считает, что Севастополь всегда будет носить свое исторические название. Депутат подчеркнул, что планы Киева представляют собой вой украинских нацистов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!