Путин поздравил президента и премьера Армении с 30-летием установления дипотношений

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Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту Армении Ваагну Хачатуряну и премьер-министру страны Николу Пашиняну в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

Обращения были размещены на официальном сайте Кремля.

"За прошедшие десятилетия Россией и Арменией накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях. Хорошую отдачу дает координация усилий в рамках ОДКБ, Евразэс и СНГ, а также взаимодействие в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в Закавказье", – указал Путин в телеграмме к Хачатуряну.

В обращении к Пашиняну глава государства выразил уверенность в дальнейшем развитии "всего комплекса российско-армянских связей" на благо граждан обоих государств.

Накануне Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения России и Белоруссии. Глава государства выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности поспособствуют упрочению позиций обеих стран на международной арене.