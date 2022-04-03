Путин поздравил президента и премьера Армении с 30-летием установления дипотношений

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту Армении Ваагну Хачатуряну и премьер-министру страны Николу Пашиняну в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.
Обращения были размещены на официальном сайте Кремля.
"За прошедшие десятилетия Россией и Арменией накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях. Хорошую отдачу дает координация усилий в рамках ОДКБ, Евразэс и СНГ, а также взаимодействие в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в Закавказье", – указал Путин в телеграмме к Хачатуряну.
В обращении к Пашиняну глава государства выразил уверенность в дальнейшем развитии "всего комплекса российско-армянских связей" на благо граждан обоих государств.
Накануне Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения России и Белоруссии. Глава государства выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности поспособствуют упрочению позиций обеих стран на международной арене.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: