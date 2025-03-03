03 марта, 20:25Политика
Захарова ответила метафорой на слова Стармера о вооружении Киева после конфликта
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила метафорой на слова британского премьер-министра Кира Стармера, который пообещал продолжать вооружать Украину после установления мира.
"Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером", – написала дипломат в своем телеграм-канале.
Ранее Стармер заявил, что европейские страны продолжат поддерживать Киев после установления мира. Он также указал, что Великобритания выступает за отправку своих войск на Украину и готова направить туда самолеты для закрытия неба.
Кроме того, премьер-министр Британии отмечал, что прошлая неделя показала важность роли США в обеспечении мира в Европе и урегулировании ситуации на Украине.
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