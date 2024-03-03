03 марта, 16:46Политика
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию
Фото: depositphotos/pajche
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию и собирается построить собственный дом в РФ. Об этом она заявила во время своего выступления на Всемирном фестивале Молодежи, сообщает ТАСС.
"Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна", – заявила Кнайсль.
Она также поделилась, что собирается построить дом на востоке России, чтобы остаться там жить.
Ранее Карин Кнайсль сообщила, что чувствует себя в РФ как дома и хочет усовершенствовать свои знания русского языка. В сентябре 2023 года экс-глава МИД Австрии говорила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что планирует переехать жить в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia"s Key Issues), которым она руководит.
До этого Кнайсль признавалась, что в РФ видит больше дружелюбия, чем в Европе, потому что россияне всегда готовы помочь иностранцам.
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