Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию

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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию и собирается построить собственный дом в РФ. Об этом она заявила во время своего выступления на Всемирном фестивале Молодежи, сообщает ТАСС.

"Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна", – заявила Кнайсль.

Она также поделилась, что собирается построить дом на востоке России, чтобы остаться там жить.

Ранее Карин Кнайсль сообщила, что чувствует себя в РФ как дома и хочет усовершенствовать свои знания русского языка. В сентябре 2023 года экс-глава МИД Австрии говорила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что планирует переехать жить в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia"s Key Issues), которым она руководит.

До этого Кнайсль признавалась, что в РФ видит больше дружелюбия, чем в Европе, потому что россияне всегда готовы помочь иностранцам.