Захарова раскритиковала инструкции МИД Финляндии для наемников ВСУ

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Инструкции финского министерства иностранных дел для наемников, желающих участвовать в боевых действиях на стороне Украины, говорят о ненависти властей Финляндии к своим гражданам, отметила в беседе с РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На мой взгляд, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежения их судьбой, составители подобной "инструкции" ничем и не руководствовались. <...> Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?" – высказалась она.

Ранее внешнеполитическое ведомство Финляндии опубликовало инструкции для граждан страны, которые решили стать наемниками и пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такая деятельность не запрещена законодательством страны, но если наемник получит ранение в бою, то Финляндия не будет помогать ему ни в эвакуации, ни в лечении.

В МИД считают, что ответственность за лечение лежит на ВСУ. Если наемник вернется в страну самостоятельно, то каких-либо льгот для оказания медпомощи ему не положено.

