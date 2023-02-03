Милонов позвал футболиста Кокорина в зону СВО

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире телеканала Москва 24 позвал экс-игрока сборной России по футболу Александра Кокорина в зону СВО.

По словам депутата, в отличие от пребывания в тюрьме, эти действия – показатель настоящего мужика. Милонов отметил, что заключенным надо не в тюрьме сидеть, а защищать Родину.

"Приезжайте к нам, в зону СВО, и покажите, что вы крутые парни!" – сказал Милонов.



Ранее Кокорин заявил, что тюрьма – это хороший опыт, каждому мужчине следует отсидеть, чтобы прочувствовать это на себе. Кокорин также отметил, что не жалеет о времени, проведенном в заключении.



Виталий Милонов ответил на заявление футболиста Александра Кокорина

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