Зеленский пообещал западным дипломатам провести переговоры с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намерен провести переговоры с Владимиром Путиным. Об этом он заявил 23 января на встрече с послами западных стран, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
В ходе разговора Зеленский очень волновался и расплывчато отвечал на вопросы. Для европейских дипломатов диалог оказался "обескураживающим", рассказал неназванный свидетель переговоров.
Отвечая на вопрос о решении проблемы Донбасса, Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах сядет за стол переговоров с Владимиром Путиным. В ответ посол Франции Изабель Дюмон спросила, не боится ли он, что после этого администрацию украинского президента сожгут радикалы.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 28 человек. Наибольшие шансы на победу имеют действующий президент Петр Порошенко, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский. По последним данным, рейтинг кандидатов возглавил Зеленский, за которого готовы проголосовать 19% избирателей.
Накануне ЦИК Украины отказался регистрировать кандидатом в президенты лидера Коммунистической партии Петра Симоненко. Комиссия аргументировала свое решение тем, что устав и символика Компартии не соответствуют закону об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.