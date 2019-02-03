Зеленский пообещал западным дипломатам провести переговоры с Путиным

Фото: ТАСС/Анна Салынская

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намерен провести переговоры с Владимиром Путиным. Об этом он заявил 23 января на встрече с послами западных стран, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В ходе разговора Зеленский очень волновался и расплывчато отвечал на вопросы. Для европейских дипломатов диалог оказался "обескураживающим", рассказал неназванный свидетель переговоров.

Отвечая на вопрос о решении проблемы Донбасса, Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах сядет за стол переговоров с Владимиром Путиным. В ответ посол Франции Изабель Дюмон спросила, не боится ли он, что после этого администрацию украинского президента сожгут радикалы.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 28 человек. Наибольшие шансы на победу имеют действующий президент Петр Порошенко, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский. По последним данным, рейтинг кандидатов возглавил Зеленский, за которого готовы проголосовать 19% избирателей.

Накануне ЦИК Украины отказался регистрировать кандидатом в президенты лидера Коммунистической партии Петра Симоненко. Комиссия аргументировала свое решение тем, что устав и символика Компартии не соответствуют закону об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.