ЦИК Украины не допустил до президентских выборов лидера Компартии

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Центральная избирательная комиссия Украины отказала регистрировать кандидатом в президенты лидера Коммунистической партии Петра Симоненко. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Комиссия аргументировала свое решение тем, что устав и символика Компартии не соответствуют закону об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Кроме того, Симоненко не доказал проживание на Украине в течение последних 10 лет.

В партии решение ЦИК назвали "грубейшим нарушением прав и свобод человека".

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 28 человек. Наибольшие шансы на победу имеют действующий президент Петр Порошенко, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский. По последним данным, рейтинг кандидатов возглавил Зеленский, за которого готовы проголосовать 19% избирателей.