Силы ПВО за ночь сбили 45 БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили 45 украинских БПЛА над российскими регионами минувшей ночью, сообщили в Минобороны РФ.

Над территорией Брянской области было уничтожено 14 беспилотников, над Краснодарским краем – 8, над Крымом – 6, над территорией Волгоградской области – 5, над Чеченской Республикой – 4, а над Ростовской областью – 2 дрона.

По 1 беспилотнику сбили над Орловской, Липецкой и Тверской областями. Помимо этого, 3 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Орловской области в результате атаки вражеских дронов этой ночью произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Пострадавших нет, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС для ликвидации последствий.

