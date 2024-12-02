02 декабря, 23:59Политика
Президент Ирана Пезешкиан заявил, что скоро встретится с Путиным
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что встретится с Владимиром Путиным в ближайшем будущем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское правительство.
Дата предполагаемой встречи, а также детали предстоящих переговоров лидеров стран пока не раскрываются.
Ранее в МИД Ирана также заявляли, что Тегеран и Европа в скором времени возобновят переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Россия, Китай и Иран продолжают поддерживать соглашение по СВПД. Страны считают, что положения плана все еще имеют силу, а полная реализация ядерной сделки могла бы снять большинство вопросов о мирной ядерной программе Тегерана.