Президент Ирана Пезешкиан заявил, что скоро встретится с Путиным

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что встретится с Владимиром Путиным в ближайшем будущем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское правительство.

Дата предполагаемой встречи, а также детали предстоящих переговоров лидеров стран пока не раскрываются.

Ранее в МИД Ирана также заявляли, что Тегеран и Европа в скором времени возобновят переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Россия, Китай и Иран продолжают поддерживать соглашение по СВПД. Страны считают, что положения плана все еще имеют силу, а полная реализация ядерной сделки могла бы снять большинство вопросов о мирной ядерной программе Тегерана.