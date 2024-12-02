Депутат Разворотнева одобрила идею обязать застройщиков ставить на окнах детские замки

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Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддержала предложение обязать застройщиков устанавливать на окнах новостроек детские замки. Об этом она заявила Агентству "Москва", комментируя общественную петицию по этому вопросу.

Парламентарий считает, что этот стандарт создал бы более комфортную среду на системной основе. Подобные идеи всегда пугают, когда существенно увеличивают стоимость квадратного метра, отметила Разворотнева. Однако, по ее мнению, детские замки значительно не повысят стоимость.

В данный момент на сайте Российской общественной инициативы проходит голосование в поддержку петиции с предложением обязать застройщиков устанавливать на окнах многоквартирных домов замки, которые блокируют открытие. Предлагается принимать новостройку в эксплуатацию только в том случае, если детские замки установлены на всех окнах.

Петиция вызвана произошедшими в разных регионах страны случаями, когда дети самостоятельно открывали окна и выпадали из них.

Ранее заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн рекомендовал родителям найти различные фиксаторы и специальные сетки, предназначенные для защиты детей от падения. С его слов, они легко устанавливаются и могут предотвратить множество несчастных случаев. Он назвал их главным плюсом то, что даже если ребенок будет стоять на подоконнике и наваливаться всем телом на решетку, она не выпадет.