Подразделение ИГ "Исламская баккия" признано в РФ террористическим

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Боевое подразделение группировки "Исламское государство" (ИГ, признано террористическим и экстремистским, запрещено в РФ) "Исламская баккия" внесено в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Также список пополнился объединением, куда вошел украинский олигарх Евгений Черняк (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его партнеры Александр Беспалов (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Андрей Лазутин и Иван Курбаков.

Ранее в список террористов и экстремистов включили татарскую народную партию "Возрождение" и несколько участников "Легиона "Свобода России" (организация также признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ) – Петра Красько и Максима Григорьева.