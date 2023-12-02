Территория Газы должна контролироваться палестинцами – Белый дом

Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit

Территория сектора Газа должна контролироваться палестинцами при любом развитии событий, она не может быть уменьшена. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

Кирби напомнил, что США не поддерживают сокращение географических границ Газы. При этом он подчеркнул, что США поддерживают решение Израиля возобновить военные операции в палестинском анклаве.

"Мы также говорили, что Израиль, безусловно, имеет право на самозащиту. Он не хочет повторения 7 октября", – сказал представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что сектор Газа в период временного перемирия с Израилем получил помощь, размер которой не превышал 1% от общего объема потребностей. Власти региона призвали Ближневосточное агентство ООН оказать помощь палестинским беженцам и возобновить работу в секторе Газа.

1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.