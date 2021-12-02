Лукашенко рассказал об обучении своей внучки в МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об обучении своей внучки в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

"Моя внучка учится в МГУ. В этом году поступила. Свободно здесь единый экзамен сдала, приехала, документы положила, и ее приняли", – сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

По его словам, в вузе ей обеспечили равные условия обучения.

Ранее президент Белоруссии заявил, что решение баллотироваться на президентских выборах в августе 2020 года было самым важным в его жизни.

Лукашенко отметил, что был готов к избранию нового человека на пост главы республики и мог не идти на выборы.

