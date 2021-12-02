Лукашенко назвал решение участвовать в прошедших выборах самым важным в жизни

16:06
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает решение баллотироваться на президентских выборах в августе 2020 года самым важным в своей жизни. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Белорусский лидер отметил, что был готов к избранию нового человека на пост главы республики и мог не идти на выборы. Но был убежден, что в случае проблем народ обвинит его за подобное решение.
"До выборов публично я сказал, знаете, я не могу не идти на эти выборы. Если вдруг что-то случится – война, перевернут страну и прочее – и я не пошел на них, и после выборов это произойдет, вы же меня обвините, что я сбежал, я трус. Слушай, я как в воду смотрел", – сказал Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что в этой ситуации он защищал свое государство.
"Я свое защищал, я все это вылепил своими руками. Правильно, неправильно, тут можно упражняться как угодно, но я это создал, и я защищал как свое", – подчеркнул он.
Лукашенко добавил, что белорусские власти не фальсифицировали выборы.
"Я хотел бы видеть того объективного человека, который бы сказал, что президентские выборы были фальсифицированы. Хотя людям в мозги влезли прилично", – отметил президент республики.
Он также сообщил, что не вел предвыборную кампанию: не провел ни одной встречи с населением, не выступал на ТВ.
"Я уже был готов к тому, что, и людям говорил, слушайте, белорусы, если вы изберете нового президента, не меня, я на вас не обижусь. Время пришло, новые люди должны быть. У меня это главный был посыл", – подчеркнул глава Белоруссии.
Однако последующие события, по мнению Лукашенко, показали, что решение баллотироваться было правильным.
"И вот это уже прошло, я в узком кругу, потом широком говорил, это было самое важное в моей жизни решение, что я баллотировался на этих выборах", – убежден он.
По мнению Лукашенко, именно это решение в конечном итоге спасло Белоруссию.
9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.
После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.
КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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