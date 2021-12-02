Украина запросила у ЕС дополнительную финансовую помощь

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Украинские власти запросили у Евросоюза дополнительный пакет финансовой поддержки. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Украины Юрия Буца.

"Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы", – подтвердил Буц.

Он отметил, что администрация президента Украины уже инициировала переговоры с Евросоюзом о размерах и условиях помощи. По данным агентства, новый пакет поддержки превысит 1,2 миллиарда евро.

Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США оценивают возможность отправки военной помощи на Украину.

По данным источников СМИ, таким образом в Соединенных Штатах планируют ответить на наращивание военной группировки России на границе. Кроме того, рассматривается возможность отправки на Украину военных советников.

При этом некоторые члены администрации президента США выступают против такой поддержки. Представители этой точки зрения отмечают, что поставка вооружений Киеву может быть расценена Москвой как эскалация.