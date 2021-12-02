Украина запросила у ЕС дополнительную финансовую помощь

01:59
Фото: depositphotos/mariakarabella
Украинские власти запросили у Евросоюза дополнительный пакет финансовой поддержки. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Украины Юрия Буца.
"Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы", – подтвердил Буц.
Он отметил, что администрация президента Украины уже инициировала переговоры с Евросоюзом о размерах и условиях помощи. По данным агентства, новый пакет поддержки превысит 1,2 миллиарда евро.
Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США оценивают возможность отправки военной помощи на Украину.
По данным источников СМИ, таким образом в Соединенных Штатах планируют ответить на наращивание военной группировки России на границе. Кроме того, рассматривается возможность отправки на Украину военных советников.
При этом некоторые члены администрации президента США выступают против такой поддержки. Представители этой точки зрения отмечают, что поставка вооружений Киеву может быть расценена Москвой как эскалация.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: