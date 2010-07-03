Сплошное радиолокационное поле для обнаружения вражеской авиации появится на границе РФ

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Сплошное радиолокационное поле планируется создать вокруг границ России. Заявляется, что оно будет способно заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и другие вражеские цели. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-центр Минобороны РФ.

Сейчас на вооружении в России имеется сплошное радиолокационное поле, способное предупреждать о ракетном нападении. В него входят РЛС типа "Воронеж". Отмечается, что главной задачей системы является отслеживание пусков баллистических ракет по территории РФ.

"В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении", – анонсировали в ведомстве.

Там уточнили, что в новую систему войдут загоризонтные станции "Контейнер". Комплекс такого типа впервые заступил на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии.

Новая РЛС может отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на дальности в 2 тысячи километров. Так обеспечивается время на отражение возможного удара по объектам на территории страны, пояснили в ведомстве.

"Следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление. Дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики, чем мы занимаемся, задача такая активно рассматривается", – рассказал главный конструктор "Контейнера" Михаил Петров.

Известно, что станция "Контейнер" работает при помощи приема радиосигнала, отраженного от ионосферы.