Кабмин дополнительно выделил более 400 млн рублей на жилье для инвалидов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 миллионов рублей на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Это следует с сайта правительства России.

Как уточняется, на эти цели кабмин направит 433,1 миллиона рублей. Средства получат 15 регионов, в числе которых Адыгея, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Якутия, Тува, Чечня, Алтайский край, Костромская, Курганская, Новгородская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Тверская и Еврейская автономная области.

В правительстве указали, что дополнительное финансирование позволит обеспечить новым жильем 60 человек с ограниченными возможностями.

Ранее депутаты от партии "Справедливая Россия – За правду" подготовили законопроект о прогрессивной шкале доплат для пенсионеров старше 70 лет. Поправки в закон "О страховых пенсиях" предполагают увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100% для граждан старше 70 лет и инвалидов I группы.

Для людей старше 80 лет предлагается повышение на 200%, для тех, кому 90 лет, – на 300%.

