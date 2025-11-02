Глава Пентагона заявил о подготовке к военным действиям против Нигерии

Фото: ТАСС/EPA/POOL/HASNOOR HUSSAIN

Пентагон после приказа президента США Дональда Трампа начал готовиться к военным действиям против Нигерии. Об этом заявил глава ведомства Пит Хегсет в соцсети Х.

По его словам, необходимо остановить "убийства невинных христиан".

"Или нигерийское правительство защитит христиан, или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства", – указал министр.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что урегулирование кризиса на границе США и Мексики требует участия Минобороны и нацразведки. Он обратил внимание, что наркокартели используют БПЛА, что требует "военного ответа". Вэнс также указал, что многие нелегальные мигранты, проникшие в страну на последние годы, связаны с иностранными террористами.

Мексика, в свою очередь, заявила, что готова заключать соглашения с США по вопросам безопасности, миграции и борьбы с наркокартелями, однако страна будет действовать независимо, не подчиняясь давлению.

