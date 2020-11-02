Компания OMV намерена обжаловать требование Польши по "Северному потоку – 2"

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Австрийская компания OMV намерена обжаловать требование Польши о прекращении финансирования строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Это решение (Варшавы. – Прим. ред.) не имеет под собой каких-либо правовых оснований", – заявили в пресс-службе OMV.

Ранее стало известно, что польское управление по охране конкуренции и потребителей UOKiK оштрафовало "Газпром" и сотрудничающие с ним пять европейских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". На компании был наложен штраф в размере 61 миллиона долларов. "Газпром" был оштрафован на 7,6 миллиарда долларов.

В UOKiK также требовали от европейских компаний в течение 30 дней разорвать соглашение о финансировании строительства газопровода. При этом в OMV заявляли, что не намерены выполнять данное требование.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

