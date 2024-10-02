СК РФ даст правовую оценку высказываниям украинского депутата Гончаренко

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Высказываниям украинского депутата Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о нанесении ударов по России будет дана правовая оценка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Депутат Верховной рады, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), призвал к нанесению ударов по России.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден после выборов может разрешить Украине бить западным оружием вглубь территории России. По информации некоторых СМИ, сейчас Байден слишком осторожен, чтобы дать такое разрешение до выборов.

При этом Владимир Путин уже не раз предупреждал, что разрешение Украине наносить удары по России будет означать войну с НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на Западе есть "некоторые разумные люди", которые это понимают.