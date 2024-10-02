Минобороны предложило внести изменения в форму офицеров ВМФ

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Минобороны РФ выступило с инициативой изменения военной формы офицеров Военно-морского флота (ВМФ). Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

Инициатива предполагает ввести черные парадно-выходные тужурки "с шитьем 5% золочения на воротнике" для высших офицеров, а также вернуть выдачу пилоток черного цвета с кантами белого цвета для офицеров, мичманов и прапорщиков.

Соответствующие изменения предлагается внести в 2, 5, 6 и 10-й разделы указа президента РФ "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия", говорится в пояснительной записке. Нововведения направлены на формирование единого подхода к внешнему виду высших офицеров ВМФ.

Уточняется, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета, не повлечет социально-экономических, а также финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

В июне в рамках фестиваля "Времена и эпохи" на одной из площадок мероприятия на площади Революции в Москве открылся музей под открытым небом. На нем горожанам представили образцы формы офицеров службы безопасности СССР и России.

Например, москвичи смогли увидеть парадную форму комиссара государственной безопасности второго ранга образца 1943 года и парадную униформу старшего лейтенанта госбезопасности НКВД образца того же года. Помимо этого, приглашенные эксперты рассказали и показали вооружение советских времен.