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Бывший глава ЦРУ и Госдепа США Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились африканским политиком, заявил, что Украина должна получить разрешение на удары вглубь России. Видеозапись беседы размещена в телеграм-канале Вована и Лексуса.

"Если Европа и Соединенные Штаты разрешат Украине использовать системы большой дальности, можно прийти к соглашению. Если нет, если русские чувствуют себя в безопасности в Западной России, в Москве, в Санкт-Петербурге, это будет продолжаться годами", – сказал Помпео.

Ранее СМИ писали, что американский президент Джо Байден после выборов главы государства в ноябре может разрешить Киеву бить западным оружием вглубь территории России. Сейчас лидер Штатов слишком осторожен, чтобы дать такое разрешение, утверждали журналисты.

В свою очередь, Владимир Путин неоднократно предупреждал, что принятие этого решения будет означать войну с НАТО. Как уточнял глава российского МИД Сергей Лавров, на Западе есть "некоторые разумные люди", которые это понимают.