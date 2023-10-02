В парламенте Молдавии обвинили премьера Санду в превышении полномочий

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Премьер-министр Молдавии Майя Санду превысила свои полномочия, призвав отказаться от нейтрального статуса страны. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Влад Батрынча.

"В последнее время Санду позволила себе неоднократно атаковать нейтральный статус республики. Мы считаем, что своими заявлениями <...> Санду превышает свои полномочия, нарушив законодательные нормы", – цитирует его ТАСС.

Батрынча утверждает, что закрепленный в конституции нейтралитет Молдавии поддерживает большинство граждан. В этой связи он призвал премьер-министра до окончания своих полномочий воздержаться от заявлений, которые противоречат не только основному закону страны, но и мнению народа.

Ранее Майя Санду заявила о необходимости отказаться от сотрудничества с Россией. По ее мнению, без этого в Молдавии не получится продвигать европейские ценности, поскольку недостаточно только говорить о них – по ним еще нужно жить и работать.

