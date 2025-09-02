02 сентября, 15:19Политика
Москалькова заявила, что пятеро удерживаемых на Украине россиян вернутся в РФ 4 сентября
Фото: depositphotos/JaneUK
Пятеро россиян, удерживаемых на Украине, вернутся на родину в четверг, 4 сентября, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Третьего сентября в Доме прав человека встречу российских и украинских граждан, ожидающих воссоединения со своими родными: 5 семей забирают близких с Украины, другие 5 отправляются на Украину", – написала она в своем телеграм-канале.
После этого россияне направятся в Гомельскую область, где 4-го числа состоится встреча с участием представителей Международного комитета Красного Креста и белорусской стороны.
Прошлый обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 24 августа. Москва вернула 146 военных, передав украинской стороне столько же солдат ВСУ.
Кроме того, были возвращены восемь граждан РФ из Курской области. Всех их направили в Белоруссию для оказания помощи. Само лечение и реабилитацию они будут проходить уже в России.