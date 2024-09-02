Трамп заявил, что перестарался на июньских дебатах с Байденом

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что "слишком хорошо" выступил на июньских дебатах с нынешним главой государства Джо Байденом, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на его интервью телеканалу Fox News.

Политик напомнил, что выиграл большое количество дебатов. По его словам, в противном случае ему бы не удалось стать президентом США в 2016 году.

Кроме того, Трамп предположил, что демократы не ожидали, что его дебаты с Байденом все же состоятся. Представители партии были уверены, что он будет против того, чтобы процесс организовывал телеканал CNN, пояснил политик.

При этом, подчеркнул Трамп, ему удалось удивить всех своим разрешением на то, с чем он обычно не соглашался.

В следующий раз Трампу предстоит выступить в теледебатах против нового кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис. Они состоятся 10 сентября на площадке телекомпании ABC. В ходе подготовки к ним команда Трампа настаивала на сохранении тех же правил, которые были на его предыдущих дебатах с Байденом, в то время как команда Харрис обращалась с просьбой оставлять микрофоны включенными.