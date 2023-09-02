Голосование на выборах губернатора Подмосковья началось на участках за пределами региона

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Голосование на выборах губернатора Московской области началось на экстерриториальных избирательных участках, сообщили в региональном избиркоме.

Там пояснили, что такие участки появились на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей для голосования избирателей, зарегистрированных в Московской области, но на данный момент находящихся на новых территориях России.

Накануне первого дня голосования на экстерриториальных участках оборудовали места для наблюдателей и выдачи бюллетеней, установили ящики и кабины для голосования, оформили избирательную документацию и информационный стенд.

Все участки открылись и приняли первых избирателей в 08:00. Голосование на выборах губернатора Московской области за пределами региона продлится с 2 по 5 сентября".

Единый день голосования состоится в РФ 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В 21 регионе будут организованы выборы высших должностных лиц, в 20 – выборы депутатов законодательных органов власти.

До этого сообщалось, что для участия в ДЭГ было подано около 736 тысяч заявок. При этом более 341 тысячи заявлений Центризбирком получил от Московской области. Помимо этого, ДЭГ состоится на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей и других.

