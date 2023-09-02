Полянский заявил о риске прямого столкновения НАТО и РФ

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Риск прямого столкновения между Североатлантическим альянсом и Россией есть, ситуация довольно опасная. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, НАТО очень сильно вовлечена в конфликт на Украине. Так, военный блок предоставляет ВСУ разведывательные данные со спутников, различные виды вооружения и боеприпасов.

Также под вопросом остается ситуация с предоставлением Киеву живой силы Альянса. Полянский указал на множество признаков того, что в зоне СВО есть некие инструкторы и наемники НАТО – они могут участвовать в определенных действиях на Украине.

С военной точки зрения ситуация для киевского режима крайне плоха, добавил он. Единственным спасением для Украины, отметил Полянский, является поддержка Запада, которая в последнее время немного спадает.

Это связано с тем, что многие люди в США и других западных странах начинают осознавать, что киевский режим проигрывает, считает дипломат.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Североатлантический альянс допустил ошибку при оценке ситуации перед украинским контрнаступлением, и теперь ВСУ несут огромные потери.

До этого директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что спецоперация РФ на Украине является решительным ответом на агрессию НАТО против России.

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