Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Спецоперация РФ на Украине является решительным ответом на агрессию НАТО против России, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на открытии выставки в Доме РИО, приуроченной к агрессии Североатлантического альянса против Югославии. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, организаторы агрессии НАТО против Югославии так и не вынесли никаких нравственных уроков.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что у России есть важная роль, которая заключается в спасении мира от продвигаемого западными государствами безумия. Он отметил, что мировое сообщество столкнулось с новым для себя вызовом – потерей нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов.

По словам Патрушева, российская сторона продолжает твердо отстаивать свой культурный суверенитет и укреплять традиционные ценности. Он добавил, что РФ поддержат дружественные и нейтральные государства, а также жители стран Запада.

Попытка раскачать общество и разжечь огонь гражданской войны провалилась – Нарышкин