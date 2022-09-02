В ЕК ответили, кто будет отвечать за изъятую у россиян на границе валюту

Фото: depositphotos/darknula

В Еврокомиссии объяснили, кто отвечает за изъятую у граждан РФ на границе валюту. Об этом пишет РБК со ссылкой на ЕК.

В ведомстве выразили уверенность в том, что решать этот вопрос должны национальные власти.

"Применять санкции должны национальные компетентные органы, следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами", – сообщили в ЕК.

Уточняется, что статья 5 санкционного регламента Совета Евросоюза устанавливает запрет на продажу, поставку, перевозку или вывоз банкнот, номинированных в любой официальной валюте государства – члена Евросоюза в Россию.

Однако личное использование валют является исключением. В ЕК подчеркнули, что в таком случае должен полностью отсутствовать коммерческий интерес. Например, российским компаниям в Европе нельзя закрываться и возвращаться на территорию РФ с принадлежащими им денежными средствами. Это касается и сотрудников таких организаций.

Ранее в департаменте таможенного контроля Финляндии объяснили, что запрет на провоз валюты в банкнотах стран ЕС установлен статьей 5 санкционного регламента Совета Евросоюза.

Исключение из этого предписания допускается только для граждан, провозящих в РФ валюту для личного использования, а также сотрудников диппредставительств, консульств и филиалов международных организаций в РФ, имеющих иммунитет в соответствии с международно-правовыми нормами.

При этом финские таможенники отметили, что данное исключение не относится к частным лицам, возвращающимся в Россию из Финляндии.