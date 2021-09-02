Партия "Зеленая альтернатива" предложила увольнять чиновников за списанные диссертации

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Кандидат от партии "Зеленая альтернатива" Анатолий Баташев заявил, что необходимо увольнять российских чиновников, списывающих диссертации. Об этом политик сказал в эфире радио "Маяк".

"Огромное количество высших и средних чиновников имеют списанные диссертации и дипломы. Это доказано. "Зеленая альтернатива" предлагает одномоментно уволить всех чиновников, у которых списаны диссертации", – сказал Баташев.

Ранее в ходе предвыборного съезда политической партии "Единая Россия" прозвучала идея о том, что результаты работы депутатов необходимо держать на контроле. Депутат Дмитрий Саблин для этого предложил использовать систему формализации депутатских обязательств и обещаний, апробированную им ранее.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

