МИД оценил заявление главкома ВМС США о "провокациях" России в Черном море

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заявление командующего ВМС США в Европе и Африке очень опасно и представляет собой попытку переложить ответственность за разжигание конфликта в Черном море, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.
Он подчеркнул, что напряженность в регионе усиливается из-за того, что Штаты наращивают военное присутствие в непосредственной близости от российских рубежей.
"Крайне опасное заявление. Содержит неприкрытую угрозу применения силы. Понятно, что это попытка свалить ответственность за возможную эскалацию с больной головы на здоровую", –сказал Грушко.
Ранее адмирал Роберт Берк заявил, что Россия "провоцирует" США ударить первыми. По его словам, этого не случится, если не будет провокаций.
По его словам, российский Военно-морской флот постоянно сопровождает корабли НАТО в Черном море. При этом он отметил, что эти действия являются безопасными и профессиональными.
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